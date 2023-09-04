Aksaray'da yaşanan sel felaketinde akaryakıt istasyonunda çalışan işçi suyun yükselişini anlattı

Aksaray'da yaşanan sel felaketine çalıştığı akaryakıt istasyonunda yakalanan işçi Adem Çelik, 1,5-2 metre yükselen suyun yarım saat durmaksızın aktığını söyledi.

Çelik, çalıştığı akaryakıt istasyonunda mesaisine normal bir şekilde devam ederken selle karşı karşıya kaldıklarını anlattı.

Araçların sel sularıyla sürüklendiğini aktaran Çelik, "Akşam saat 20.00 gibiydi, bir anda oldu. Biz ne olduğunu bilemedik, olayı birebir canlı yaşadık. Burada yağmur yağmıyordu ama birden arka taraftan sel geldi. Ne olduğunu hiç anlayamadık. Sular, ağaçları ve arabaları sürükledi. İstasyonda bekleyen arabaları sel alıp götürdü. Derelerden ağaçlar geldi, yollara döküldü." dedi.

Bir anda tüm istasyonun sel sularına kapıldığını dile getiren Çelik, yakıt pompalarının yerinden sökülerek suya kapıldığını belirtti.

Suda kaybolup giden araçları gördüklerini aktaran Çelik, "Ben 55 yaşındayım bugüne kadar hiç böyle bir şey görmedim. Sular yaklaşık 1,5-2 metre yükseldi. İstasyonun arkasında kocaman iskele vardı, selde kayboldu aradık bulamadık. Bu felakete ne araç ne de başka bir şey dayanır. Koca koca arabalar suda kaybolup gitti. Sular yarım saat durmaksızın aktı. Allah kimsenin başına vermesin." ifadesini kullandı.