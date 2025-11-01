Aksaray'da Yaban Hayatı Kameraya Yansıdı

AKSARAY'daki yaban hayatını izlemek için Hasan Dağı eteklerine yerleştirilen kameraya tilki, baykuş, kızıl şahin ile tavşan görüntüleri yansıdı.

Aksaray'da görev yapan öğretmen Yasin Karaman, Hasan Dağı bölgesinde 2 bin metre rakımda bulunan bir su kuyusunun yanına, yaban hayatını izlemek ve yaban hayvanlarının takibini yapmak amacıyla kamera yerleştirdi. Karaman, 3 gün içinde su içmeye gelen hayvanların kameraya yansıyan görüntülerini elde etti. Görüntülerde; tilki, baykuş, kızıl şahin ile tavşanın su içmeye geldiği görüldü.

Haber- Kamera: : Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA