Aksaray'da sel sonrası kaybolan bebek için arama çalışmaları sürüyor

Aksaray'da dün akşam başlayan sağanak sonrası Ihlara yolu Kireçlik mevkisinde meydana gelen selde kaybolan 3 aylık Asel Balcan için arama kurtarma çalışmaları sürüyor. AFAD ve jandarma ekiplerine Antalya AFAD'dan gelen dalgıç ekibi de katıldı. Bebeğin annesi hastaneden taburcu edildi.