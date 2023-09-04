Aksaray'da sel felaketinde hayatını kaybeden 2 çocuk annesi toprağa verildi

2 ÇOCUK ANNESİ, TOPRAĞA VERİLDİ

Aksaray'da dün sel suları ile sürüklenen otomobilde hayatını kaybeden 2 çocuk annesi Gülseren En'in (53) cenazesi, memleketi Gücünkaya köyünde toprağa verildi. Selden kurtulan eşi Çapan En'in (53) taziyeleri kabul ettiği cenazeye Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Belediye Başkanı Evren Dinçer ile ailenin yakınları katıldı.

ASEL BEBEK ARAÇTA DA YOK

Nazif ile Hayriye Balcan çiftinin selde sürüklenen otomobili ise 3 kilometre ileride balçığa saplanmış halde bulundu. İş makinesiyle kurtarılan araçta yapılan aramada, Asel bebeğe dair bir iz bulunamadı. Asel'i arama çalışmaları sürüyor.