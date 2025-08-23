Aksaray'da Düğüne Giden Çocuk Köpek Saldırısına Uğradı

Aksaray'da ailesiyle düğüne giden 12 yaşındaki Yurdagül Kaygusuz, zincire bağlı bir çoban köpeğinin saldırısı sonrası yaralandı. Hastaneye kaldırılan çocuk tedavi altına alındı.

AKSARAY'da ailesi ile düğüne giden Yurdagül Kaygusuz (12), yanında geçerken fark etmediği çoban köpeğinin saldırısında yaralandı.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Güzelyurt ilçesi Ihlara beldesinde meydana geldi. Ailesi ile düğüne giden Yurdagül Kaygusuz, yanında geçerken fark etmediği zincire bağlı çoban köpeğinin saldırısına uğradı. Köpeğin sol bacağından ısırdığı Yurdagül Kaygusuz, yere düşerek başını çarptı. Düğündekilerin kurtardığı Yurdagül Kaygusuz, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaygusuz, hastanede tedaviye alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
