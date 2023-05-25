Aksaray'da 7. kattan düşen hemşire toprağa verildi

Aksaray'da 7. kattan düşerek hayatını kaybeden Saliha Tuncel, Niğde'nin Bor İlçesinde toprağa verildi.

Aksaray'da Özel bir hastanenin yeni doğan yoğun bakım servisinde görev yapan hemşire Saliha Tuncel (25), iddiaya göre erkek arkadaşı olan ve yine aynı hastanede görev yapan Uzman Doktor H.İ.A.'nın (43) 7. kattaki dairesinin balkonundan düştü. Haberi verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde genç hemşirenin hayatını kaybettiği belirlendi. Tuncel'in cenazesi yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Hemşire toprağa verildi

Genç Hemşire Saliha Tuncel'in cenazesi Yeni Göçmen Mahallesi camiinde kılınan cenaze namazının ardından Bor mezarlığına defnedildi. Cenaze törenine Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, Bor Belediye Başkanı Serkan Baran ve yakınları katıldı. - NİĞDE