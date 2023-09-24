Aksaray'da 4 yaşındaki çocuğun öldüğü yangın sonrası Vali incelemelerde bulundu

Aksaray'da 4 yaşındaki çocuğun öldüğü yangının ardından Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu evde incelemelerde bulunarak, aileyle görüştü.

Yangın, sabah saatlerinde Büyük Bölcek Mahallesi 2404. Sokak'ta bulunan iki katlı eski bir binanın 1. katında çıktı. Yangında 4'ü çocuk 6 kişilik aileden 4 yaşındaki kız çocuğu alevlerden korkarak girdiği dolabın içinde hayatını kaybetti. Yangının ardından Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılırken, Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu da olay yerine geldi. Burada polis ve itfaiye ekipleriyle görüşen Vali Kumbuzoğlu, yangınla ilgili bilgi aldı. Yanan evde incelemelerde bulunan Vali Kumbuzoğlu, daha sonra çocuklarını yangında kaybeden yabancı uyruklu aile ile görüşerek başsağlığı diledi. Vali Kumbuzoğlu, olayla ilgili soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü kaydetti. - AKSARAY