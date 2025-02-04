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AKOM saat verdi! İstanbul'a 2 gün boyunca lapa lapa kar yağacak

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Meteoroloji'nin günlerdir uyarı üstüne uyarı yaptığı İstanbul'da beklenen kar yağışı için AKOM bu kez saat verdi. Gün boyunca 7 derece civarında seyredecek sıcaklıkların gece saatlerinden itibaren 4 derece ve altına kar değerlerine gerileyeceği, cuma günü sabah saatlerine kadar yer yer kuvvetli kar geçişlerinin yaşanacağı ifade ediliyor. Öte yandan İSKİ de abonelerine SMS ile uyarı geçti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün art arda uyarıları sonrası yurt genelinde sıcaklıklar hissedilir derecede düşerken milyonlarca İstanbullu ise lapa lapa kar yağacağı o güne kilitlendi.

İSTANBUL'DA KAR ALARMI

Kar alarmı verilen İstanbul'da bazı uçuşlar iptal edilirken, yollarda gerekli çalışmalar yapılarak teyakkuz durumuna geçildi.

YAĞIŞ CUMA GÜNÜNE KADAR SÜRECEK

Akom ise İstanbul'a yoğun kar yağışı için saat verdi. Bugün 7 derece civarında seyredecek sıcaklıkların gece saatlerinden itibaren 4 derece ve altına kar değerlerine gerileyeceğini duyuran AKOM, kar yağışının yer yer kuvvetli şekilde cuma günü sabahına kadar devam edeceğini duyurdu.

AKOM saat verdi! İstanbul'a 2 gün boyunca lapa lapa kar yağacak

BİR UYARI DA İSKİ'DEN GELDİ

İstanbul'da beklenen kar yağışı için İSKİ de abonelerini SMS ile uyardı. Telefonlara gönderilen mesajda şu ifadeler yer aldı; "İstanbul'da etkili olacak soğuk hava dalgası sebebiyle donmadan kaynaklanabilecek arızaların önlenmesi için, açıkta bulunan su boruları ve sayaçlar, soğuk havayla temas etmeyecek şekilde kapatılmalı ve yalıtım malzemesi ile izole edilmelidir. Alınacak basit tedbirlerle yaşanması muhtemel problemlerin önüne geçilebileceği unutulmamalıdır."

AKOM saat verdi! İstanbul'a 2 gün boyunca lapa lapa kar yağacak
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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