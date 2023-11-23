Akıncılar Belediye Başkanı Hasan Şen'in Ağabeyi Son Yolculuğuna Uğurlandı
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Beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden Akıncılar Belediye Başkanı Hasan Şen'in ağabeyi Mustafa Şen, Merkez Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Akıncılar Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Akıncılar Belediye Başkanı Hasan Şen'in vefat eden ağabeyi son yolculuğuna uğurlandı.
Beyin kanaması sonucu bir süredir hastanede tedavi gören Mustafa Şen, hayatını kaybetti.
Şen'in cenazesi Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Akıncılar Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Cenaze törenine Şen'in ailesi, Akıncılar Kaymakamı Saltuk Buğrahan Açıkbaş, bazı ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA / Yaşam