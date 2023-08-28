Akhisar'da Otomobil Kazası: 3 Kişi Hayatını Kaybetti

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin elektrikli bisiklete, ardından da park halindeki iki otomobile çarpıp su kanalına düştüğü kazada 3 kişi yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 23.15 sıralırnda Akhisar Devlet Karayolundaki bir alışveriş merkezi önünde meydana geldi. Burak Korkmaz (21) yönetimindeki 20 BFM 66 plakalı otomobil, Akhisar yönünden Balıkesir istikametine seyir halinde olduğu sırada, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu Süleyman Koçer (43) yönetimindeki elektrikli bisiklete, daha sonra da park halindeki 2 otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Korkmaz'ın kullandığı otomobil takla atarak su kanalına düştü. Kazada, Korkmaz'ın çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü Süleyman Koçer ve arkasındaki Özbekistan uyruklu Naıma Uramova (38) yola savruldu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobilde sıkışan sürücü Burak Korkmaz ve yola savrulan Süleyman Koçer ile Naıma Uramova'nın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi, savcının incelemesinin ardından Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.