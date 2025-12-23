Akdeniz Üniversitesi Psikiyatri Gündüz Hastanesi Hastalarıyla Üretilen El Emeği Ürünler Sergisi Açıldı

AKDENİZ Üniversitesi Psikiyatri Gündüz Hastanesi, Konyaaltı Halk Eğitim Merkezi ve Akdeniz Şizofreni ile Yaşam Derneği iş birliğiyle hazırlanan, Psikiyatri Gündüz Hastanesi hastalarıyla birlikte üretilen el emeği çalışmaların yer aldığı sergi, Akdeniz Üniversitesi H Blok Atrium alanında açıldı.

Akdeniz Üniversitesi Psikiyatri Gündüz Hastanesi, Konyaaltı Halk Eğitim Merkezi ve Akdeniz Şizofreni ile Yaşam Derneği tarafından düzenlenen sergi, 23-26 Aralık tarihleri arasında Akdeniz Üniversitesi H Blok Atrium alanında ziyaretçilerini ağırlayacak. Serginin açılışı, 23 Aralık Salı günü saat 12.00'de gerçekleştirilen çello dinletisiyle yapıldı.

EL EMEĞİ ÜRÜNLER SERGİLENİYOR

Konyaaltı Halk Eğitim Merkezi'nde görev yapan el sanatları öğretmeni Şengül Elaldı, sergide Psikiyatri Gündüz Hastanesi'ne bağlı Şizofreni ile Yaşam Derneği çatısı altında, hastalarla birlikte üretilen çalışmaların yer aldığını söyledi. Elaldı, "Burada birlikte ürettiğimiz ürünleri sergileyerek hem anlatıyor hem de toplumsal farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Şizofreni hastalarının hayata tutunmaları adına onlara nasıl yardımcı olabiliriz, bu konularda onlara destek veriyoruz" dedi.

ÇOK YÖNLÜ DESTEK PROGRAMI

Gündüz hastanesinde yalnızca el sanatları değil, resim, seramik, tarım, aşçılık, müzik ve spor alanlarında da eğitimler verildiğini belirten Elaldı, "Alanında uzman öğretmenlerimizle birlikte hastalarımızın sosyal hayata katılımını ve günlük yaşam becerilerini desteklemeyi amaçlıyoruz. Bu çalışmalarla birlikte onların daha güçlü sosyal bağlar kurmalarına katkı sunmaya çalışıyoruz. Birlikte onların hayata tutunmalarını sağlamaya çalışıyoruz" diye konuştu.

DERNEĞE KATKI SAĞLANIYOR

Sergide takı tasarımı, ahşap boyama, seramik ürünler ve öğrencilerle birlikte yapılan reçellerin yer aldığını aktaran Elaldı, "Birkaç ayda bir düzenlediğimiz bu sergilerle derneğimize de katkı sağlıyoruz. Bu katkılar, dernek bünyesindeki çalışmaların sürdürülebilmesi ve daha nitelikli etkinliklerin hayata geçirilmesi açısından önemli. Bu projenin bir parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.