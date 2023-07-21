Akdeniz Belediyesi Felç Geçiren Vatandaşa Yardım Etti

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, 3 yıl önce felç geçiren bir vatandaşın tekerlekli sandalye ve yürüteç talebini yerine getirdi. Belediye, evde bakım hizmeti de sunarak Karabulut çiftine destek oldu.

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesince, 3 yıl önce geçirdiği bir rahatsızlıktan dolayı felç geçiren vatandaşın tekerlekli sandalye ve yürüteç talebi yerine getirildi.

Eşi Mehmet Nuri Karabulut ile yaşayan Fatma Karabulut, 3 yıl önce geçirdiği bir rahatsızlık dolayısıyla felç geçirdi. Yatağa bağımlı kalan, öz bakımını kendi yapamayan Karabulut, eşinden destek almadan yaşamını sürdüremiyordu. Eşinin de geçirdiği bazı rahatsızlıklardan dolayı sağ elinin felç kalması ve mide ameliyatı olması dolayısıyla zor günler yaşamaya başladı. Çiftin başvurusu üzerine Akdeniz Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, evde bakım hizmeti vermeye başladı. Gıda kolisi, ev temizliği ve kuaför hizmeti gibi hizmetler veren ekipler, adeta Karabulut çiftinin eli ayağı oldu.

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak da evde bakım hizmeti verilen Karabulut çiftini ziyaret etti. Ziyarette çift ile sohbet eden Gültak, belediye olarak her zaman yanlarında olduklarını vurguladı. Karabulut çifti ise Başkan Gültak'tan yürüteç ve tekerlekli sandalye talep etti. Akdeniz Belediyesine bağlı personeller Başkan Gültak'ın talimatı üzerine kısa sürede aileye yürüteç ve tekerlekli sandalye hediye etti.

Başkan Gültak'a teşekkür eden Fatma Karabulut, 3 yıldır yatağa bağımlı yaşadığını kaydederek, "Çok zor günler geçirdim. Tek başıma zaten hareket edemiyorum arada eşim bana yardım ediyordu. Ancak o da rahatsızlanınca hareket edemez oldum. Hatta birkaç gün önce düştüm, daha kötü oldum. Sağ olsun Akdeniz Belediyesi personelleri bizi hiç yalnız bırakmıyor. Evimizi temizliyorlar, kuaför hizmeti yapıyorlar. Başkanımızdan tekerlekli sandalye istemiştim onu da gönderdi. Allah ondan razı olsun. Çok teşekkür ediyorum" dedi. - MERSİN