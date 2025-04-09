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Aylık 5 bin liralık çocuk yardımının detayları belli oldu

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, doğum yardımı ödeneklerinin çocuk 5 yaşına gelene kadar devam edeceğini açıkladı. Yeni doğan her çocuk için aylık veya tek seferlik destek programı hayata geçirildi. İlk çocuk için tek seferlik 5 bin TL, ikinci çocuk için her ay bin 500 TL ve üçüncü ve sonraki çocuklar için tek seferlik 5 bin TL destek sağlanacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, doğum yardımı ödeneklerinin çocuk 5 yaşına gelene kadar devam edeceğini belirterek, "Değerlendirme sürecinden hemen sonra annelerimizin hesabına desteklerimizin ödemelerini yapmaya başlayacağız" dedi.

HER AY 5 BİN LİRA DESTEK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "nöbetçi bakan" uygulaması kapsamında geldiği Meclis'te gazetecilerin doğum yardımına ilişkin sorularını cevapladı. Bakan Göktaş, Aile Yılı'nda hayata geçirilen doğum yardımı kapsamında yapılan başvuruların değerlendirme sürecinin hemen ardından annelerin hesabına destek ödemelerini yapmaya başlayacaklarını bildirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 2025'in "Aile Yılı" ilan edilmesiyle hayata geçirilen doğum yardımı başvurularını e-Devlet üzerinden almaya başladıklarını dile getiren Göktaş, "1 Ocak 2025 itibarıyla doğan her çocuk için aylık veya tek seferlik bir destek programından bahsediyoruz. 2025 yılında bir ailenin ilk bebeği doğarsa ona tek seferlik 5 bin TL desteğimiz olacak. İkinci bebek bu yıl doğarsa annenin hesabına her ay bin 500 TL desteğimiz olacak. 3 ve sonrası her bir çocuk için de 5 bin liralık desteğimiz olacak" ifadelerini kullandı.

"HER TÜRK VATANDAŞI YARDIMDAN YARARLANABİLİR"

Bakan Göktaş, "e-Devlet üzerinden başvurularda zorluk çeken vatandaşlarımız Alo 144 çağrı merkezimiz ve il müdürlüklerimizden destek alabilirler" diye konuştu. Herhangi bir kriter şartı olmadığını, her Türk vatandaşının bu yardımdan faydalanabileceğini dile getiren Göktaş, "Ailelerden çok yoğun bir talep var. Önümüzdeki dönemde 'Aile Yılı' kapsamındaki diğer müjdelerimizi de kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz" dedi. Bu desteğin çocuk 5 yaşına gelene kadar devam edeceğini dile getiren Göktaş, "Değerlendirme sürecinden hemen sonra annelerimizin hesabına desteklerimizin ödemelerini yapmaya başlayacağız" dedi.

Aylık 5 bin liralık çocuk yardımının detayları belli oldu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - Yaşam
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıDağıstan:

Çocuk bezine yetmez bu para , bıraktım beslenmeyi,giyimi, elektriği,suyu, banyoyu . Bir de üç çocuk yapın , nüfusumuz azalıyor denir ama bir çocok için yapılan yardıma bakınca insanların evlenesi dahi gelmiyor. Teşvik böyle mi olur...

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

gençler verilen paraların cazibesine kapılp çocuk yapmaya kalkmayın çocuk yetiştirmek civciv yetiştirmeye benzemez ben bunların olmadığı zaman üç tanesini büyütene kadar burnumdan geldi çocuk büyütmek deyip geçmeyin bunun maması bezi giysisi ilacı yağı unu tuzu yünü kılı tüyü derken gece sizi kaldırır sabaha kadar ayağa diker size çocuk yap diyende gelip onlara bakmaz gözünüz kesiyorsa kendinize güveniyorsanız yapın şimdi olsa çocuklarımı evlatlık verirdim ama büyüyüp kartlaştılar kimse almaz

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