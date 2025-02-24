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Aile üyelerinin engelli çocukları için yaptığı hareket mest etti

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Engelli çocukları için dışarıda topladıkları kar ile evin içinde oynayan ailenin görüntüleri sosyal medyada viral oldu.

Bir ailenin engelli çocukları için yaptığı anlamlı hareket, görenleri duygulandırdı. Çocuklarının dışarıda rahatça oynayamadığını bilen aile, dışarıdan kar toplayarak evin içine getirdi. Dışarıda topladıkları kar ile evin içinde oynayan ailenin görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi gördü. Kullanıcılar, "Aile sevgisi her şeyin üstünde" ve "Engelleri sevgiyle aşmak mümkün" gibi yorumlarla desteklerini dile getirdi.

Engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmak için farkındalık yaratmanın önemine dikkat çeken uzmanlar, bu tür küçük ama anlamlı jestlerin çocukların gelişimine büyük katkı sağladığını belirtiyor.

Aile üyelerinin engelli çocukları için yaptığı hareket mest etti
Kaynak: Haberler.com / Yaşam
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