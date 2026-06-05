Haberler

Zonguldak'ta Aile Sağlığı Merkezi'ne Yılan Girdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bir Aile Sağlığı Merkezi'ne giren 1,5 metre uzunluğundaki yılan, hastalar ve sağlık çalışanları arasında kısa süreli paniğe yol açtı. İtfaiye ekibi tarafından yakalanan yılan doğal yaşam alanına bırakıldı.

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde Aile Sağlığı Merkezi'ne giren yılan kısa süreli paniğe neden oldu. İtfaiye ekibi tarafından yakalanan yılan doğal yaşam alanına bırakıldı.

Alaplı ilçesindeki 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi'ne yılan girdi. Binanın içerisinde yılanı gören hastalar ve sağlık çalışanları kısa süreli panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekibi tarafından yakalanan 1,5 metre uzunluğundaki yılan doğal yaşam alanına bırakıldı.

İtfaiye Amiri Çetin Güner, havaların ısınmasıyla birlikte yılan vakalarında artış yaşandığını belirterek, "Yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki yılanın binanın içine kadar girdiğini gördük. Hastane personeli ve vatandaşlar panik yaşamıştı. Yılanı bahçede yakalayarak doğal yaşam alanına bıraktık." dedi.

HABER-KAMERA: Cem SÜRMENELİ/ALAPLI(Zonguldak),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Ünlü isimlerin uyuşturucu test sonucu belli oldu! Serenay Sarıkaya, Blok3, Feyza Civelek...

Test sonuçları belli oldu! Serenay Sarıkaya, Blok3, Feyza Civelek...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uzman erbaş ve erlerle ilgili yasa teklifi Meclis'te! Kamuda istihdam edilecekler

Uzman erbaş ve erlerle ilgili yasa teklifi TBMM'ye sunuldu

Hakan Safi'den Aziz Yıldırım'a büyük saygısızlık

Hakan Safi'den Aziz Yıldırım'a büyük saygısızlık

Oğlunu öldüren emekli polisin ifadesi ortaya çıktı: Bir an gözüm karardı

Oğlunu öldüren emekli polisin ifadesi ortaya çıktı
Öğretmen, doktor, vaiz! İşte meslek meslek yeni memur maaşları

Öğretmen, doktor, vaiz! İşte meslek meslek yeni memur maaşları
25 yaşındaki genç kızın acı sonu: Yanarak can verdi

Daha 25 yaşındaydı! Diri diri yandı
Erman Toroğlu'nun aylık geliri dudak uçuklattı

Erman Toroğlu'nun aylık geliri dudak uçuklattı
İşte cezaevinden tahliye olan Mükremin Gezgin'in son hali

İşte cezaevinden tahliye olan Mükremin Gezgin'in son hali