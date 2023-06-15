İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini sürdürürken 2004 yılında kalp krizi sonucu hayata veda eden Ahmet Piriştina, Aşağı Narlıdere Mezarlığı'nda bulunan kabri başında anıldı. Törene, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, Ahmet Piriştina'nın kızı Zeynep Piriştina, oğlu Levent Piriştina ile torunları, Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, Piriştina'nın yakın çalışma arkadaşı, eski Karşıyaka Belediye Başkanı Şebnem Tabak, eski Konak Belediye Başkanı Erdal İzgi ile çok sayıda yurttaş katıldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini sürdürürken 2004 yılında kalp krizi sonucu hayata veda eden Ahmet Piriştina, Aşağı Narlıdere Mezarlığı'nda bulunan kabri başında anıldı.

2004 yılında henüz 52 yaşındayken hayata veda eden Ahmet Piriştina, ölümünün 19. yılında kabri başında anıldı. Aşağı Narlıdere Mezarlığı'ndaki anma törenine, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, Ahmet Piriştina'nın kızı Zeynep Piriştina, oğlu Levent Piriştina ile torunları, Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, Piriştina'nın yakın çalışma arkadaşı, eski Karşıyaka Belediye Başkanı Şebnem Tabak, eski Konak Belediye Başkanı Erdal İzgi ile çok sayıda yurttaş katıldı.

"SİZDEN GÜÇ ALMAK TÜM AİLEMİZİ ÇOK MUTLU ETTİ"

Levent Piriştina, anma törenine katılanlara teşekkür ederek, "19 yıl sonra da sizleri burada görmek, sizden güç almak tüm ailemizi çok mutlu etti. Piriştina ailesi adına hepinize şükranlarımı sunuyorum, iyi ki varsınız" dedi.

Törene katılanlar, Piriştina'nın mezarına karanfiller bıraktı.