Ağrı'da Dereye Giren Genç Hayatını Kaybetti

AĞRI'da serinlemek için dereye giren Muhammed Söğüt (18), hayatıın kabetti.

Olay, merkeze bağlı Eğribelen köyünde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Köyün yakınlarından geçen dereye serinlemek için giren Muhammed Söğüt, suda bir süre çırpındıktan sonra gözden kayboldu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD, jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması ile sudan çıkarılan Muhammed Söğüt, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Söğüt, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşımını yitirdi.