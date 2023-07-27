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Ağrı'da Balık Gölü çevresindeki tilki yavruları kameralara yansıdı

Yaşam Haberleri

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesindeki Balık Gölü çevresinde gezintiye çıkan 4 tilki yavrusu kameralara yansıdı. Yaban hayatı açısından önemli bir alan olan 2 bin 241 rakımlı Balık Gölü, doğaseverlerin bölgedeki uğrak noktaları arasında bulunuyor. Birçok yaban hayvanı türüne ev sahipliği yapan bölgede gezintiye çıkan 4 tilki yavrusu, Anadolu Ajansı (AA) kamerasına yansıdı. Bir kayanın üzerine çıkan tilki yavruları, bir süre çevreyi izledikten sonra gözden kayboldu.

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesindeki Balık Gölü çevresinde gezintiye çıkan 4 tilki yavrusu kameralara yansıdı.

Yaban hayatı açısından önemli bir alan olan 2 bin 241 rakımlı Balık Gölü, doğaseverlerin bölgedeki uğrak noktaları arasında bulunuyor.

Birçok yaban hayvanı türüne ev sahipliği yapan bölgede gezintiye çıkan 4 tilki yavrusu, Anadolu Ajansı (AA) kamerasına yansıdı.

Bir kayanın üzerine çıkan tilki yavruları, bir süre çevreyi izledikten sonra gözden kayboldu.

Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız - Yaşam

Anadolu Ajansı Balık Gölü Taşlıçay Ağrı Yaşam Güncel Haberler

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