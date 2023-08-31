Ağrı'da araç çarpması sonucu yaralanan yavru tilki tedavi altına alındı

Ağrı'da araç çarpması sonucu vücudunda kırıklar oluşan yavru tilki, jandarma ekiplerince bulunup, İl Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi. Tilki, tedavi için Kars Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne sevk edildi.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ekipleri, Yolluyazı köyünde yaralı buldukları yavru tilkiyi Ağrı Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim etti. Araç çarpması nedeniyle belinde ve ayaklarında kırık olduğu tespit edilen tilki, tedavi için Kars Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne sevk edildi.