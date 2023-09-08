Ağır hasarlı bina yıkım esnasında çöktü

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçe merkezli 2 büyük depremde Diyarbakır'da ağır hasar gören binaların yıkımı devam ederken, 7 katlı bir apartman yıkım esnasında çöktü. 6 Şubat tarihinde Elbistan ve Pazarcık merkezli depremlerde ağır hasar alan binaların yıkımı devam ediyor. Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde ağır hasar gören 7 katlı Dalit Apartmanı yıkım esnasında çöktü, o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.