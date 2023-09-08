Haberler

Ağır hasarlı bina yıkım esnasında çöktü

Yaşam Haberleri

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçe merkezli 2 büyük depremde Diyarbakır'da ağır hasar gören binaların yıkımı devam ederken, 7 katlı bir apartman yıkım esnasında çöktü. 6 Şubat tarihinde Elbistan ve Pazarcık merkezli depremlerde ağır hasar alan binaların yıkımı devam ediyor. Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde ağır hasar gören 7 katlı Dalit Apartmanı yıkım esnasında çöktü, o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Ağır hasarlı bina yıkım esnasında çöktü

DİYARBAKIR - Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçe merkezli 2 büyük depremde Diyarbakır'da ağır hasar gören binaların yıkımı devam ederken, 7 katlı bir apartman yıkım esnasında çöktü.

6 Şubat tarihinde Elbistan ve Pazarcık merkezli depremlerde ağır hasar alan binaların yıkımı devam ediyor. Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde ağır hasar gören 7 katlı Dalit Apartmanı yıkım esnasında çöktü, o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

Kahramanmaraş Diyarbakır Kayapınar Elbistan Yaşam Haberler

title