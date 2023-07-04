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Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

Yaşam Haberleri

Zonguldak'ta ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Zonguldak'ın Devrek ilçesine bağlı Mekekler Köyü'nde bir ağaca çıkan kedi mahsur kaldı. Kedinin kurtarılmasına sevinen küçük çocuk ise itfaiyecilerle kurtarılma anını heyecanla takip etti. Kurtarılan kedi, yaşam alanı olan yerine bırakıldı.

Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta ağaçta mahsur kalan Kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Zonguldak'ın Devrek ilçesine bağlı Mekekler Köyü'nde bir ağaca çıkan kedi mahsur kaldı. Kedinin ağaçtan inemediğini gören vatandaşlar durumu Devrek Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler, itfaiye sepetiyle kediyi bulunduğu yerden kurtardı. Kedinin kurtarılmasına sevinen küçük çocuk ise itfaiyecilerle kurtarılma anını heyecanla takip etti. Kedinin kurtarılmasının ardından onlara teşekkür ederek mutluluğunu paylaştı.

Kurtarılan kedi, yaşam alanı olan yerine bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Sulucak - Yaşam

Zonguldak İtfaiye Devrek kedi Yaşam Haberler

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