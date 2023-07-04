Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

Zonguldak'ta ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Zonguldak'ın Devrek ilçesine bağlı Mekekler Köyü'nde bir ağaca çıkan kedi mahsur kaldı. Kedinin kurtarılmasına sevinen küçük çocuk ise itfaiyecilerle kurtarılma anını heyecanla takip etti. Kurtarılan kedi, yaşam alanı olan yerine bırakıldı.