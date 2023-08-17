Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde İsalı köyü konağı açıldı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı İsalı köyünde tadilat ve tamiratı tamamlanan köy konağının açılış töreni Şuhut Kaymakamı Harun Reşit Han'ın katılımlarıyla gerçekleştirildi. Şuhut İsalı Köyündeki tadilat ve tamiratı tamamlanan köy konağının açılış töreni Kaymakam Han'ın katılımlarıyla gerçekleşti. Açılış kurdelesini kesen Şuhut Kaymakam Han, köy konağının hayırlı olmasını dileyerek, emeği geçenlere teşekkür etti.