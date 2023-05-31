Afyonkarahisar'da minikler Kur'an-ı Kerim öğrenmenin sevincini yaşadı

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Müftülüğüne bağlı Yalı 4-6 yaş Kur'an Kursunda öğrenim gören ve Kur'an-ı Kerim öğrenen minikler belgelerini aldı.

Yalı 4-6 yaş Kur'an Kursunda, Kur'an'a geçiş programı yapıldı. Programa İlçe Müftüsü Fatih Aytekin kurs öğreticileri ve öğrenci velileri katıldı. Aytekin, tarafından Kur'an-ı Kerim öğrenen çocuklara 'Kur'an Geçme Belgesi' ve hediyeleri verildi.

Programda konuşan Aytekin, "En kıymetli varlıklarımız çocuklarımız. Böyle kurslarımız arttıkça ülkemizde besmele çeken Kur'an okuyan evlatlarımızın sayısı da artacak. Evlatlarımızın, okuduğu Kur'anlar evlerimizi aydınlatacak ve çekmiş olduğu besmeleler soframızı bereketlendirecek. Milletimizi ve ülkemizi huzura kavuşturacak. İnşallah tüm çocuklarımız kurslarda Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenecekler. Milli, manevi ve kültürel değerlerimizi öğrenecekler. Emeği geçen 4-6 Yaş Kur'an Kursu hocalarımıza teşekkür ediyor, herkesi tebrik ediyor, çocuklarımızın vatana, millete, anne ve babalarına hayırlı evlatlar olarak yetişmesini temenni ediyorum" dedi.

Yapılan ikramların ardından program sona erdi. - AFYONKARAHİSAR