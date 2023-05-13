Afyonkarahisar'da çatıya mahsur kalan inek köylüler tarafından kurtarıldı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde dağın yamacına bitişik olan evin çatısına çıkıp mahsur kalan inek, köylüler tarafından indirilerek, sahibine teslim edildi. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

AFYONKARAHİSAR'ın Şuhut ilçesinde dağın yamacına bitişik olan evin çatısına çıkıp mahsur kalan inek, köylüler tarafından indirilerek, sahibine teslim edildi. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Şuhut ilçesine bağlı Balçıkhisar köyünde hayvanlarını otlatmak için ahırdan çıkaran Mehmet Karakuzu'nun bir ineğe dağın yamacına bitişik olan komşu evin çatısına çıktı. Çatının ucuna gelince düşme tehlikesi yaşayan inek, orada mahsur kaldı. Durumu fark eden köylüler, çatıdan ipler ve zincirlerle indirdiği ineği sahibine teslim etti.

Köylülerden Bayram Ali Yahşi de "Komşunun evine inek çıkmış arka taraftan. Arka taraf dağa düz olduğu için hayvan çıkmış. Bizi çağırdılar, biz de çıktık buraya, geldik. Komşulara haber verdik, köyden genç arkadaşları çağırdık, muhtarı çağırdık, hep beraber çıktık, buraya ip bağladık. Kimi zaman sürükleyerek, kimi zaman hayvan kendi isteği ile yürüyerek öbür taraftan, dağdan taraftan hayvanı çıkardık" diye konuştu.