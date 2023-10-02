AFAD Personeli Hatay'da Yağış Sonrası Yardıma Koştu

Depremin vurduğu Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde etkili olan yağış sonrası AFAD personeli afetzedelerin yardımına koştu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay'da gece saatlerinde yoğun yağmur yağışı etkili oldu. Asrın felaketinin ilk gününden beri sahada olan AFAD personeli, Kırıkhan ilçesinde vatandaşların yardımına koştu. Konteyner kentlerde sorunlar yaşayan ailelere çözüm üreten yetkililer, bir an olsun vatandaşları yalnız bırakmadı. Kırıkhan AFAD Koordinasyon Ekibi Mustafa Şafak ve Fatma Usta da ekiplerin çalışmalarını yakından takip etti. - HATAY