AFAD'dan orman yangınlarından etkilenenlere destek

Afad, Türkiye'nin çeşitli noktalarında çıkan orman yangınlarından etkilenenlere hane başı 162 bin lira maddi destek yapılacağını açıkladı.

Türkiye, günlerdir orman yangınlarıyla boğuşuyor. Ülkenin birçok noktasında çıkan yangınlar nedeniyle ekipler seferber olurken; çok sayıda ev ve vatandaş da yangınlardan zarar gördü.

AFAD'DAN DESTEK AÇIKLAMASI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, ülkenin bir çok noktasında çıkan orman yangınlarından etkilenenlere maddi destek yapılacağını duyurdu.

Ülkede 609, Manisa Akhisar'da 2 bin 936, İzmir Seferihisar'da 42 bin 300 kişi ve Hatay'da 5 mahallede bin 500 vatandaş olmak üzere 50 binin üzerinde kişinin geçici olarak güvenli bölgelere alındığını açıklayan Afad, 79 kişinin yangınlardan etkilendiğini duyurdu.

HANE BAŞINA 162 BİN LİRA DESTEK

350 AFAD personelinin destek verdiği yangınlarda konteyner talep etmeyen ve kendi imkanlarıyla barınmak isteyen afetzedelere hane başına 162 bin lira, konteyner talep eden kişilere ise 72 bin lira nakdi yardım yapılacağı açıklandı.