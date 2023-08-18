Adıyaman'daki trafik kazasında hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi Aksaray'da toprağa verildi

Sefa Eken yönetimindeki otomobilin karşı yönden gelen kamyonetle çarpışması sonucu Adıyaman'da yaşamını yitiren Cansu Güler, kızı Sultan Eken ve torunu Eren'in cenazesi Aksaray'da defnedildi. Cenaze namazına AK Parti Aksaray Milletvekili Hüseyin Altınsoy ve Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer de katıldı. Damat Sefa Eken'in cenazesi ise Karabük'te defnedildi.