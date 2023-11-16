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Adıyaman'da traktör kazası: Çiftçi hayatını kaybetti

Adıyaman'ın Besni ilçesinde, kullandığı traktörün altında kalan çiftçi Bekir Bakır (72), hayatını kaybetti. Kaza, Besni ilçesi Kızılin köyü yakınlarında meydana geldi. Bekir Bakır, tarlasında çalışırken traktörün kontrolünü kaybederek devrildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Bakır, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.