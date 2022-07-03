Adıyaman'da çalılıkların arasında ortaya çıktı, kırmızı listede bulunan Böceklerin Kralı'nı tek kişi görebildi
Haberler.com - Yaşam
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Türkiye'de nesli tükenen türler arasında kırmızı listede bulunan geyik böceği (Böceklerin Kralı) Adıyaman'da görüntülendi. Böceği sadece Şafak Akar isimli bir vatandaş görebildi. Akar, her şeyden habersiz şekilde fotoğrafını çektiği böceği daha sonra doğaya bıraktı. İnternette yaptığı araştırma sonrasında ise böcek hakkındaki ilginç bilgiyi öğrendi.
Adıyaman merkeze 45 kilometre mesafede bulunan Doğanlı Köyünün Mestan Mezrası yakınlarında ikamet eden Şafak Akar, gördüğü böceğin farklı olmasından dolayı telefonuyla fotoğraflar çekti. Bir süre fotoğrafını çektiği böceği inceleyen Şafak Akar, daha sonra böceği doğaya bıraktı.
KIRMIZI LİSTEDE YER ALDIĞINI ÖĞRENDİ
Şafak Akar, fotoğraflarını çekmiş olduğu böceği internetten araştırmaya başladı. Akar, yaptığı araştırmalar sonucunda böceğin kırmızı listede bulunan geyik böceği olduğunu anladı.
Haberler.com - Yaşam