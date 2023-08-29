Adıyaman Belediyesi Veteriner Müdürlüğü Sokak Hayvanlarının Yaralarını Sarmaya Devam Ediyor

Adıyaman Belediyesi Veteriner Müdürlüğü, yenilenen tedavi, yoğun bakım ve ameliyathane odasıyla sokak hayvanlarının yaralarını iyileştirmeye devam ediyor. Sahipli ve sahipsiz tüm canlar için hizmet veren müdürlük, hayvan hakları, çevre ve halk sağlığının korunması için çalışmalar yapıyor.

Adıyaman Belediyesi Veteriner Müdürlüğü ekipleri yenilenen tedavi, yoğun bakım ve ameliyathane odasıyla beraber sokak hayvanlarının yaralarını sarmaya devam ediyor.

Yaşamın bir parçası olan sokak hayvanları da yaşanan depremlerden en çok etkilenen canlılardan oldu. Sahipli ve sahipsiz olmak üzere tüm canlar için hizmet veren Adıyaman Belediyesi Veteriner Müdürlüğü, hayvan hakları, çevre ve halk sağlığının korunması yönünde çalışmalarda bulunuyor.

Özellikle yaz aylarındaki sıcakların verdiği olumsuz etkiyle hastalanan, sahipsiz kalan ve yaralanan sokak hayvanlarına her zaman destek olan Adıyaman Belediyesi tarafından sokak hayvanlarının yaşam şartlarını iyileştirmek ve hayvanlardan kaynaklanan şikayetlerin ortadan kaldırılmasını sağlamak için Veterinerlik Müdürlüğü ekipleri çalışmalarına devam ediyor.

Veterinerlik binasındaki ameliyathane odasını yenileyerek, hayvan bakım kapasitesi arttırılan ve içerisinde röntgen cihazları, yoğun bakım ünitesi ve birçok ekipman bulunan yeni oda da sokak hayvanları iyileştirilmeye devam ediliyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Adıyaman Belediyesi Veteriner Müdürü Veteriner Hekim Yusuf Işık, "Vatandaşların Beyaz Masaya bıraktıkları talep üzerine getirdiğimiz sokak hayvanlarımızı tedavi etmeye devam ediyoruz. Hayvan haklarıyla beraber çevre ve halk sağlığının korunması bizler için önemli bir nokta. Depremin ardından binamızdaki tedavi, yoğun bakım ve ameliyathane odamızı yeniledik ve bu sayede bakım yapabileceğimiz hayvan sayısı artmış oldu. Adıyaman Belediyesi olarak sokaktaki canlarımızı iyileştirmek ve hayvanlardan kaynaklanan şikayetlerin önüne geçmek için ekip arkadaşlarımla beraber yoğun gayret gösteriyoruz. Vatandaşlarımızdan ise sokakta yaşayan canlılara gösterdiğimiz duyarlılıktan ötürü teşekkür telefonları almak bizleri mutlu ediyor. Bu konuda her zaman yanımızda olan Belediye Başkanımız Süleyman Kılınç'a teşekkür ederim" diye konuştu. - ADIYAMAN