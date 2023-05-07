Adana'nın Kozan ilçesinde sağanak yağışın etkisi devam ediyor
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Kozan ilçesinde sağanak yağışın durmasıyla ekipler, cadde ve sokaklardaki suları tahliye etmek için çalışmalarını yoğunlaştırdı. Apartmanda mahsur kalan bir çift ise ekipler tarafından kurtarıldı.
EKİPLER ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR
Adana'nın Kozan ilçesinde sağanak yağışın durmasıyla ekipler, cadde ve sokaklardaki suları tahliye etmek için çalışmalarını yoğunlaştırdı. Çalışmalara Adana Büyükşehir ile Ceyhan Belediyesi itfaiye ekipleri de destek verdi. Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, sağanaktan etkilenen vatandaşları ziyaret edip, çalışmaları takip etti.APARTMANDA MAHSUR KALDILARKaracaoğlan Mahallesi'ndeki 7 katlı bir apartmanın bahçesinde biriken su, giriş kapısını kapattı. Binanın 5'inci katında mahsur kalan bir çift, pencereye çıkarak yardım istedi. Ekipler, bahçedeki suyun tahliye edilmesi ve binadakilerin kurtarılması için çalışma başlattı.
Ali GÖKDAL/KOZAN, (Adana),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Gökdal - Yaşam