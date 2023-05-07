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Adana'nın Kozan ilçesinde sağanak yağışın etkisi devam ediyor

Adana'nın Kozan ilçesinde sağanak yağışın etkisi devam ediyor

Yaşam Haberleri

Kozan ilçesinde sağanak yağışın durmasıyla ekipler, cadde ve sokaklardaki suları tahliye etmek için çalışmalarını yoğunlaştırdı. Apartmanda mahsur kalan bir çift ise ekipler tarafından kurtarıldı.

EKİPLER ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Adana'nın Kozan ilçesinde sağanak yağışın durmasıyla ekipler, cadde ve sokaklardaki suları tahliye etmek için çalışmalarını yoğunlaştırdı. Çalışmalara Adana Büyükşehir ile Ceyhan Belediyesi itfaiye ekipleri de destek verdi. Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, sağanaktan etkilenen vatandaşları ziyaret edip, çalışmaları takip etti.

APARTMANDA MAHSUR KALDILAR

Karacaoğlan Mahallesi'ndeki 7 katlı bir apartmanın bahçesinde biriken su, giriş kapısını kapattı. Binanın 5'inci katında mahsur kalan bir çift, pencereye çıkarak yardım istedi. Ekipler, bahçedeki suyun tahliye edilmesi ve binadakilerin kurtarılması için çalışma başlattı.

Ali GÖKDAL/KOZAN, (Adana),


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Gökdal - Yaşam

İtfaiye Ceyhan Adana Kozan Yaşam Haberler

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