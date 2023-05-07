Adana'nın Kozan ilçesinde sağanak yağışın etkisi devam ediyor

Kozan ilçesinde sağanak yağışın durmasıyla ekipler, cadde ve sokaklardaki suları tahliye etmek için çalışmalarını yoğunlaştırdı. Apartmanda mahsur kalan bir çift ise ekipler tarafından kurtarıldı.