Adana'da Seyhan Baraj Gölü'nde su seviyesi düşünce Sevgi Adası'na ulaşım engellendi

Sevgi yoluna 'Güvenlik' engeli

Kuraklık nedeniyle Adana'daki Seyhan Baraj Gölü'nde sular yaklaşık 500 metre çekildi

Sular her çekildiğinde otomobilleriyle veya yürüyerek adaya gidenler bu sene gidemedi

ADANA - Adana'da yağışların azlığı nedeniyle Seyhan Baraj Gölü'nde su seviyesi düşünce kıyıdan 500 metre uzaktaki Sevgi Adası'na bağlantı sağlayan yol ortaya çıktı. Geçmiş yıllarda vatandaşların yürüyerek veya araçlarıyla gittiği adaya, bu sene girişler Devlet Su İşleri tarafından boğulmalar ve güvenlik gerekçesiyle engellendi.

Türkiye'nin en büyük ve en bereketli tarım arazilerinin bulunduğu Adana'da yağmur yağmamasından dolayı hem sulamada hem de enerjide kullanılan Seyhan Baraj Gölü'nde sular yaklaşık 500 metre çekildi. Suların çekilmesiyle birlikte Sevgi Adası'na bağlantı sağlayan yol da ortaya çıktı.

Girişler engellendi

En son 2021 yılının Eylül ayında ortaya çıkan ve o zaman yolu gören vatandaşlar, otomobilleriyle, motosikletleriyle veya yürüyerek adaya gidip banklara oturup manzaranın keyfini sürdü. Ancak bu sene DSİ tarafından boğulmalar ve güvenlik gerekçesiyle adaya bağlantı yolu belirli bölümlerde kesilerek kapatıldı.

Esnaf memnun oldu

Sevgi Adası civarında ki esnaflar ise DSİ'nin kararından memnun oldu. Esnaflar, yolun ortaya çıktığı her dönemde boğulmaların yaşandığını veya adaya gece saatlerinde giden bazı kişilerin uygunsuz davrandıklarını söyledi.

"Çok doğru bir karar"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Çetin Deniz isimli esnaf, "Devlet Su İşleri'nin çalışması çok yerinde oldu. Bura açık olduğu için çocuklar yürüyerek gidiyorlardı. Boğulmaların önüne geçilmek için bu önlem alındı. Burada boğulma tehlikesi çok fazla oluyordu. Doğru bir karar. Geceleri burayı kötü maksatlı kullanan insanlarda vardı. Biz işletmeciler için güzel oldu" ifadelerini kullandı.

"Burası tehlike oluşturuyor"

Ramazan Yücel isimli vatandaş ise kararın yerinde olduğunu belirterek, "Gölün suyu çekildiği için burası tehlike oluşturuyor. Devlet Su İşleri'nin yaptığı bu uygulama güzel oldu. Orada kamera yok. Geçmiş yıllarda sıkıntılı bazı durumlar oldu. Devletin polisi bir sürü işinin arasında onlarla uğraşmamalı. Burada araçların kalma tehlikesi de oluşturuyordu. Adanın çevresinden suya da giriliyordu. Çok doğru bir karar oldu" diye konuştu.