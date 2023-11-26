Haberler ›› Yaşam ›› Adana'da sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar nedeniyle araç hurdaya döndü

Adana'da sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar nedeniyle araç hurdaya döndü

Adana'da yaşanan sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar sonucunda bir ağaç park halindeki bir midibüsün üzerine devrildi ve araç hurdaya döndü. Olayda yaralanan olmadı.