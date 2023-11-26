Adana'da sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar nedeniyle araç hurdaya döndü
Son Güncelleme:
Adana'da yaşanan sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar sonucunda bir ağaç park halindeki bir midibüsün üzerine devrildi ve araç hurdaya döndü. Olayda yaralanan olmadı.
Midibüsün üzerine ağaç devrildi, araç hurdaya döndü
ADANA - Adana'da sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar nedeniyle bir ağaç midibüsün üzerine devrilirken araç hurdaya döndü.
Kent genelinde iki gündür sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar etkili oldu. Yüreğir ilçesine bağlı Doğankent Mahallesi'nde kuvvetli rüzgar ağacı devrildi. Ağaç park halindeki bir midibüsün üzerine devrildi.
Araç hurdaya dönerken şans eseri yaralanan olmadı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam