Adana'da Panelvanın Tıra Çarpması Sonucu 2 Kişi Yaralandı
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Adana'nın Ceyhan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında panelvanın tıra çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı.
Adana'nın Ceyhan ilçesinde panelvanın tıra çarpması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Ceyhan- Osmaniye kara yolunda İsmail Timur Süleyman Ç. idaresindeki 01 ALS 554 plakalı panelvan, Muzaffer O'nun kullandığı 33 CRE 93 plakalı tıra arkadan çarptı.
Panelvan sürücüsü ve yanındaki kişinin araçta sıkıştığını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan İsmail Timur Süleyman Ç. ve arkadaşı Savaş S, sağlık ekiplerince Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kara yolu bir süre ulaşıma kapandı.
Polis ekipleri, tır sürücüsü Muzaffer O'yu ifadesini almak üzere karakola götürdü.