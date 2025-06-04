Huzurevinde tanışan çift evlendi

Huzurevinde tanışan çift evlendi
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ADANA'da huzurevinde tanışan Sultan Semra Derse (75) ve Mustafa Demirbaş (65), düzenlenen nikah töreniyle evlendi.

ADANA'da huzurevinde tanışan Sultan Semra Derse (75) ve Mustafa Demirbaş (65), düzenlenen nikah töreniyle evlendi.

Çukurova ilçesinde bulunan Şehit Kara Pilot Yüzbaşı Serhat Sığnak Huzurevi'nde tanışan Mustafa Demirbaş ve Sultan Semra Derse'nin arkadaşlıkları zamanla aşka dönüştü. Birlikteliklerini resmileştirmek isteyen Demirbaş ve Derse, evlenmek için başvuruda bulundu. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün desteğiyle huzurevinde nikah töreni düzenlendi. Çiftin nikahını İl Müftüsü Mehmet Taşcı kıyarken, şahitliklerini ise Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, eşi Fatma Köşger, AK Parti Adana Milletvekili Faruk Aytek, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Gökboğa, AK Parti Çukurova İlçe Başkanı Cemal Akın ile huzurevi sakini Neriman Aşarsoylu yaptı.

Törende 'evet' diyerek mutluluğa adım atan çiftin nikah cüzdanını Vali Köşger, Sultan Semra Derse'ye takdim etti. Nikah sonrası ilk danslarını eden Mustafa ve Semra çifti, huzurevi sakinleriyle birlikte müzik eşliğinde doyasıya eğlendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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