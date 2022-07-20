Adana'da 'geçmişten gelen' çiftin görüntüsü gündem oldu! Görenler bir daha baktı

Adana Havalimanı'nda çekilen bir fotoğraf karesi sosyal medyada çok ilgi gördü.

GİYİM TARZLARI DİKKAT ÇEKTİ

Fotoğrafta giyim tarzı ve şapkaları ile dikkat çeken bir çiftin bavullarıyla bekledikleri görülüyor. Görenlerin hayran kaldığı fotoğraf için sosyal medyada "geçmişten gelen bir çift" yorumlarına neden oldu.

ESPRİLERE ZEYDAN KARALAR DA KATILDI

Çok konuşulan fotoğrafa Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar da kayıtsız kalmadı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Karalar; "2022 İlkbahar-Yaz 'Adana Havalimanı Adana'ya çok yakışıyor, kapatılamaz' kombini" açıklamasında bulundu.

Haberler.com - Yaşam