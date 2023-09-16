Adana'da 14 yaşındaki çocuk baraja düştü, kayboldu

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde 14 yaşındaki Ömer Bektaş, baraj kenarında oynarken suya düştü ve kayboldu. Polis ekipleri olay yerine sevk edildi ve arama çalışmaları başlatıldı.