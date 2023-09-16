Adana'da 14 yaşındaki çocuk baraja düştü, kayboldu
Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde 14 yaşındaki Ömer Bektaş, baraj kenarında oynarken suya düştü ve kayboldu. Polis ekipleri olay yerine sevk edildi ve arama çalışmaları başlatıldı.
Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde baraja düşen 14 yaşındaki çocuk kayboldu.
Tufanbeyli'de 14 yaşındaki Ömer Bektaş, arkadaşlarıyla birlikte baraj kenarında oynarken suya düştü. Arkadaşının durumu ailesine bildirmesi üzerine polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekipler, çocuğu bulmak için çalışma başlattı. Bektaş'ın ailesinin baraj kenarındaki bekleyişi sürüyor. - ADANA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam