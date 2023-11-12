Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un Çocukluk Arkadaşı Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybetti
Yaşam Haberleri
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un çocukluk arkadaşı olan ve DSİ 23. Bölge Müdürlüğü Jeoteknik Hizmetler Şube Müdürü Mümtaz Güneş, Kastamonu'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Güneş'in cenaze merasimine Bakan Tunç'un da katılması bekleniyor.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un çocukluk arkadaşı olan ve DSİ 23. Bölge Müdürlüğü Jeoteknik Hizmetler Şube Müdürü Mümtaz Güneş geçirdiği kalp krizi sonucu Kastamonu'da hayatını kaybetti. Güneş'in memleketi Bartın'da gerçekleştirilecek cenaze merasimine Bakan Tunç'un da katılması bekleniyor.
Kastamonu'da yaşayan Mümtaz Güneş (51), Cumartesi akşamı aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Güneş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Güneş'in cenazesinin bugün (pazar) ikindi namazını müteakip Ulus Ulukaya Köyü mezarlığına defnedileceği öğrenildi.
Çocukluk arkadaşının acı haberini alan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un da cenazeye katılması bekleniyor. - BARTIN