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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un Çocukluk Arkadaşı Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybetti

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un çocukluk arkadaşı olan ve DSİ 23. Bölge Müdürlüğü Jeoteknik Hizmetler Şube Müdürü Mümtaz Güneş, Kastamonu'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Güneş'in cenaze merasimine Bakan Tunç'un da katılması bekleniyor.