Üye Girişi
Haberler

Acılı anne konuştu, tüm salon ağladı: 2 çocuğumu babaları öldürdü

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da boşanmak istediği eşi tarafından iki çocuğu öldürülen Cemile Yıldız'ın anlattıkları katıldığı programa damga vurdu. "Ben sadece boşanmak istemiştim" diyen Yıldız, "2 çocuğum babaları tarafından öldürüldü. 100 gündür atamadığım çığlığı atmaya geldim buraya" ifadelerine yer verdi.

Geçtiğimiz aylarda Ankara'nın Çankaya ilçesinde inşaat mühendisi Murat Keklik, önce oğlu Yağız'ın gözleri önünde kardeşi Doğa'yı öldürmüş daha sonra da oğluna annesi Cemile Yıldız'ı görüntülü aratmıştı. Gözü dönen Keklik, görüntülü konuştukları esnada önce oğlunu sonra da kendini öldürmüştü.

Acılı anne konuştu, tüm salon ağladı: Atamadığım çığlığı atmaya geldim buraya

"100 GÜNDÜR ATAMADIĞIM ÇIĞLIĞI ATMAYA GELDİM"

Dehşete düşüren bu olay sonrası acılı anne Cemile Yıldız, aylar sonra Oğuzhan Uğur'un programında ortaya çıktı. Acılı anne henüz fragmanı yayınlanan programda söz alarak "Ben 6284'ü de bilmem, İstanbul Sözleşmesi'ni de bilmem. Ben 2 çocuk annesiyim hala anneyim. 100 gün önce benim çocuklarım babaları tarafından… Melek oldu. 2 çocuğum babaları tarafından öldürüldü. 100 gündür atamadığım çığlığı atmaya geldim buraya. Ben sadece boşanmak istemiştim" ifadelerini kullandı.

Acılı anne konuştu, tüm salon ağladı: 2 çocuğumu babaları öldürdü
Kaynak: Haberler.com / Yaşam

3-sayfa Ankara Eğitim Kadın Yaşam

DEM Parti, Öcalan hamlesiyle Bahçeli'nin elini havada bırakacak

Bahçeli'nin eli havada kalacak

 Boş kalan eğitim fakültesinde 2 öğrencinin 17 hocası var

2 öğrencinin 17 hocası var

 Yüksek limitli kredi kartlarına katkı payı haberleri sonrası limit düşürme talepleri patladı

İnsanlar limitleri düşürmek için kuyruğa girdi
Tekirdağ'da feci kaza: İki doktor hayatını kaybetti

Feci kazada 2 doktor hayatını kaybetti
500

Yorumlar (3)

HOZKAN:

Caniler için acil İDAM...

32
3
yanıtYanıtla
ömer kılıç:

insan evladına kıyamaz yaaa. bu nedir abi

9
0
yanıtYanıtla
Naci Büyükkal:

Her baba ,baba olamıyor işte.. :(((

0
0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Antalya elektrik kesintisi! 12-13 Ekim Kepez, Muratpaşa, Alanya, Manavgat elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Ankara elektrik kesintisi! 12-13 Ekim Çankaya, Keçiören, Yenimahalle, Mamak elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 12-13 Ekim Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi Bursa elektrik kesintisi! 12-13 Ekim Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, İnegöl elektrik kesintisi ne zaman gelecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 12-13 Ekim Buca, Karabağlar, Bornova, Karşıyaka elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 12-13 Ekim Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram, Ereğli elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Manisa elektrik kesintisi! 12-13 Ekim Yunusemre, Turgutlu, Akhisar, Şehzadeler elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 12-13 Ekim Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik, Ümraniye elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Adana elektrik kesintisi! 12-13 Ekim Yüreğir, Seyhan, Çukurova, Sarıçam elektrik kesintisi ne zaman biter? 12 Ekim 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 12 Ekim Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.