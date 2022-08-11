Türkiye onu konuşuyor! İşte balı fazla kaçırınca bayılan ayının sağlık durumu
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Düzce'de arıcıların ürettiği acı baldan fazla yiyerek bayılan ayı, adeta Türkiye'nin gündemine oturdu. Baygın hallerinin yer aldığı video elden ele yayılan boz ayının sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.
Düzce'nin Yığılca ilçesinde ormanda acı bal üretimi yapan arıcılar yavru boz ayıyı baygın halde buldu. Bunun üzerine Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ardından yavru boz ayı ekipler tarafından tedaviye alındı.
"DURUMU İYİ, TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR"
Bakanlık, yavru bozanın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Düzce'de bitkin halde bulunan yavru boz ayımızın sağlık durumu iyi. Ekiplerimiz tedavisine devam ediyor. Balın dozunu kaçıran sevimli kızımıza bir isim verelim, adıyla yaşasın" denildi.
Demirören Haber Ajansı / Yaşam