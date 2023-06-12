ABD'de Jurassic Quest Dinozor Sergisi düzenlendi

ABD'nin Teksas eyaletinin Dallas kentinde 9-11 Haziran 2023 tarihleri arasında, Kuzey Amerika'daki en büyük interaktif dinozor deneyimini sunan Jurassic Quest Dinozor Sergisi düzenlendi. Triyas'tan Kretase'ye kadar 165 milyon yıllık tarihi kapsayan gerçek boyutlu dinozor modelleri sergide yerlerini aldı.

ABD'nin Teksas eyaletinin Dallas kentinde 9-11 Haziran 2023 tarihleri arasında, Kuzey Amerika'daki en büyük interaktif dinozor deneyimini sunan Jurassic Quest Dinozor Sergisi düzenlendi.

Triyas'tan Kretase'ye kadar 165 milyon yıllık tarihi kapsayan gerçek boyutlu dinozor modelleri sergide yerlerini aldı. Ziyaretçiler gerçekçi dinozorlar arasında yürüme ve onların gündelik davranışları, yaşam alanları ve evrimi hakkında bilgi edinme imkanı buldu.

Dinozor modelleri, eskiden yaşamış olan gerçek dinozorların boyutlarına ve görünümlerine uyacak şekilde, mükemmel bir işçilik ve titizlikle yapıldı. Modellerin canlı ve kükremeye hazır gibi görünmelerini sağlayan ses ve ışık efektleri de kullanıldı. Sergi, dinozorları yakından görmenin yanı sıra bazılarının üzerine çıkarak temas eden çocuklar için heyecanlı bir macera oldu.

Etkinlikte ayrıca izleyiciler için dinozor bilgi panoları, dinozor fosili sergileri ve etkileşimli performanslar gibi eğitici fırsatlar da sunuldu. Sergi, tarih öncesi dünya ve muhteşem yaratıkları hakkında merak uyandırmayı amaçlıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri, ABD'nin Dallas kentinden bildiriyor.

(XHTV)