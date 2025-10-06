Abant Gölü Milli Parkı'nda Sonbahar Güzelliği

Haberler

Bolu'da sonbahar ile birlikte sararan ağaçlar ve yöreye özgü çiğdem çiçekleri Abant Gölü Milli Parkı'na renk kattı. Eşsiz manzaralar dron ile havadan görüntülendi.

BOLU'da sonbaharın gelişiyle birlikte sararan yapraklar ve yöreye özgü açan çiğdem çiçekleri, Abant Gölü Milli Parkı'na renk kattı. Eşsiz manzara dron ile havadan görüntülendi.

Yılın her mevsimi yerli ve yabancı tatilcilerin uğrak noktalarından olan Abant Gölü Milli Parkı'nda ormanlarda sonbaharın izleri görülmeye başlandı. Yeşilin her tonunu barındıran ormanlarla çevrili milli parkta, sararmaya başlayan ağaçlar renk cümbüşü oluşturdu. Milli parktaki eşsiz manzara dronla görüntülendi. Göl çevresindeki çayırlarda mavi çiçekleri ile açan yöreye özgü Abant çiğdem çiçekleri de milli parka renk kattı.

