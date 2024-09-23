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A Jet pilotu "Uçuş sürem doldu" dedi, mağdur olan yolcular isyan etti

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Elazığ-Ankara seferini yapacak olan Anadolu Jet uçağının pilotu 'Uçuş sürem doldu' deyince seferler ertelendi. Yolcular saatlerce havalimanında bekledi ve duruma isyan etti. İlk olarak 18.15'te gerçekleşmesi planlanan uçuş defalarca ertelendi ve sonunda iptal edildi. Yolcuların çoğu evlerine dönerken, bazıları firma tarafından otellere yerleştirildi.

Elazığ- Ankara seferini yapacak olan Anadolu Jet uçağının pilotu "Uçuş sürem doldu" deyince seferler diğer güne ertelendi. Saatlerce havalimanında bekleyen yolcular isyan etti.

Anadolu Jet firmasının saat 18.15'de gerçekleşecek Elazığ-Ankara seferi için bilet olan yolcular, uçuş öncesi Elazığ Havalimanı'na geldi. Yolcular işlemlerini tamamlayıp saati beklerken, seferin 19.15'e ertelendiği açıklandı.

YETKİLİLERLE TARTIŞMA YAŞADILAR

Yolcular uçuş saatini beklerken yapılan diğer bir anonsta bu kez de 20.00'ye ertelendiği duyuruldu. Saat 20.00'yi geçmesine rağmen uçağa alınmayan yolcular, havalimanı ve firma yetkilileri ile tartışmaya başladı.

YOLCULAR İSYAN ETTİ

Pilotun "Uçuş sürem doldu" demesi üzerine seferin iptal edildiğini ve sabah 09.00'a alındığını öğrenen yolcular adeta isyan etti. Yolcuların çoğunun evlerine geri döndüğü, bazılarının ise firma tarafından otellere yerleştirildiği öğrenildi.

3 AYDA 12 BİNE YAKIN ŞİKAYET BAŞVURUSU YAPILDI

Türk Hava Yolları'nın mart ayının sonunda faaliyete geçen yeni markası AJet için yolculardan gelen şikayetler önemli bir tartışma konusu olmuştu. Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu şirketle ilgili olarak 3 ayda 11 bin 727 adet yolcu hakları başvurusu yapıldığını açıklamıştı.

A Jet pilotu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Erdem Aksoy - Yaşam

Ankara Elazığ Ulaşım Turizm Yaşam

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