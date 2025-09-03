Haberler

97 Yaşındaki Kadın Düşerek Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 97 yaşındaki Amşa Maktay, 7. kat balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde apartmanın 7'nci katındaki dairesinden düşen Amşa Maktay (97), hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde Nusaybin ilçesi Yeşilkent Mahallesi Gar Sokak'taki bir sitede meydana geldi. Sitedeki apartmanın 7'nci katındaki dairesinde oturan Amşa Maktay, iddiaya göre balkonda hava aldığı sırada dengesini kaybedip düştü. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, Maktay'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Maktay'ın cenazesi Nusaybin Devlet Hastanesi morguna, buradaki ön otopsinin ardından detaylı inceleme için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber - Kamera: Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
Oğlu işteyken torununu darbeden babaanne gözaltına alındı

Oğlu işteyken torununa yaptıkları kan dondurdu! Şimdi hesap vakti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fahriye Evcen'den milyon dolarlık reklam anlaşması

Uzun süredir sessizdi! Yeni anlaşması dudak uçuklattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.