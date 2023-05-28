95 yaşındaki Sabri dede oy kullandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 95 yaşındaki Sabri Aydın, ilerleyen yaşına rağmen yakınlarının yardımıyla geldiği okulda oyunu kullandı. Sabri Aydın, eşi ve kızının yardımıyla oy kullanacağı okula getirildi ve oyunu kullandı. İsim listesindeki imza hanesini de imzalayan Aydın, seçim sonuçlarının Türkiye'ye hayırlı olması dileğinde bulundu.