95 yaşındaki Kore gazisi Zeki Doğan Koreli toprağa verildi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde vefat eden 95 yaşındaki Kore gazisi Zeki Doğan Koreli'nin cenazesi, Merkez Yeni Cami'ye getirilerek kılınan namazın ardından Taşyaka Mezarlığı'nda defnedildi. Törene, gazinin ailesi ve yakınları ile birlikte birçok yetkili ve vatandaş katıldı.