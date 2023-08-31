95 yaşındaki Kore gazisi Zeki Doğan Koreli toprağa verildi
Muğla'nın Fethiye ilçesinde vefat eden 95 yaşındaki Kore gazisi Zeki Doğan Koreli'nin cenazesi, Merkez Yeni Cami'ye getirilerek kılınan namazın ardından Taşyaka Mezarlığı'nda defnedildi. Törene, gazinin ailesi ve yakınları ile birlikte birçok yetkili ve vatandaş katıldı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde vefat eden 95 yaşındaki Kore gazisi Zeki Doğan Koreli'nin cenazesi toprağa verildi.
Kore Savaşı'na 1952'de katılan Koreli, tedavi gördüğü Fethiye Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.
Koreli'nin Türk bayrağına sarılı cenazesi, Merkez Yeni Cami'ye getirildi. İki çocuk basası Koreli'nin cenazesi, kılınan namazın ardından Taşyaka Mezarlığı'nda defnedildi.
Törene, gazinin ailesi ve yakınları ile Kırşehir Vali Yardımcısı Alper Balcı, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, kamu kurum müdürleri, askeri yetkililer, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı.