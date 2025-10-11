Haberler

9'uncu Uluslararası Adana Lezzet Festivali Yoğun İlgiyle Devam Ediyor
ADANA Valiliği'nin ev sahipliğinde bu yıl 9'uncusu düzenlenen Uluslararası Adana Lezzet Festivali, yoğun katılımla 2. gününde ziyaretçileri ağırlıyor. Festivale katılanlar, Adana'nın ünlü lezzetlerini tatma fırsatı buldu.

ADANA Valiliği'nin ev sahipliğinde 'Kuşaktan Kuşağa' temasıyla düzenlenen 9'uncu Uluslararası Adana Lezzet Festivali, 2'nci gününde de yoğun ilgi gördü. Yurt içi ve yurt dışından gelen binlerce ziyaretçi, festivalde Adana lezzetlerini tatma imkanı buldu.

Yanan dev mangal ateşiyle dün açılışı yapılan 9'uncu Uluslararası Adana Lezzet Festivali, 2'nci gününde sabah saatlerinde Merkez Park içindeki alana gelen binlerce kişiyi ağırladı. Kentte 3 gün sürecek festival için alandaki stantlarda zaman zaman uzun kuyruklar oluştu. Meşhur Adana kebabının dumanının tüm alanı sardığı festivalde; ziyaretçiler, birbirinden farklı lezzetleri tadarken, çeşitli gastronomi etkinliklerini de izleme fırsatı yakaladı.

'ADANA LEZZET ANLAMINDA TÜRKİYE'NİN BİR NUMARASI'

Festivalde stant açan Adana'nın kebapçı esnafı Hüseyin Kıstak, "Festival çok güzel geçiyor. Türkiye'nin her tarafından insanlar geliyor. Çok yoğun bir katılım var. Biz geçtiğimiz yıllarda da festivale katılmıştık. Burada insanlara Adana'nın lezzetlerini tanıtmaktan mutluluk duyuyoruz. Adana'mızın kebabı meşhurdur. Şehir dışından gelenler en çok kebaba, ciğere geliyor. Ayrıca şırdanımız, tatlılarımız, böreklerimiz var. Bence Adana lezzet anlamında Türkiye'nin bir numarasıdır, dünyada da sıralamaya gireceğini düşünüyoruz" diye konuştu.

'İSTANBUL'DAN GELDİK, BEKLENTİMİZ BOŞA ÇIKMADI'

Festivale gelerek kebap yiyen ziyaretçilerden Ayşe Gül (46), kentin tüm lezzetlerinin bir arada bulunduğu keyifli bir festival olduğunu belirtti. Festivale İstanbul'dan gelen Burcu Karaman ise "Buradaki tüm ürünlerin tadına bakmaya çalıştık. Hepsi birbirinden lezzetliydi. Festival için İstanbul'dan geldik. Beklentimiz boşa çıkmadı. Ciğerle başladık sonra tatlı ile devam ettik. Ortamda çok keyifli ve güvenilir" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
