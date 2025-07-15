89 Yaşındaki Adamın Sadık Köpeği Bediş, Kurtarma Anında Yanında Oldu

89 Yaşındaki Adamın Sadık Köpeği Bediş, Kurtarma Anında Yanında Oldu
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Nevşehir'in Avanos ilçesinde elektrikli bisikleti ile Kızılırmak Nehri'ne düşen 89 yaşındaki Şaban Özel, kurtarma ekipleri tarafından kurtarılırken sadık köpeği Bediş de yanındaydı. Tedavi sürecinde de sahibiyle birlikte olan Bediş'in hikayesi yürekleri ısıttı.

KUCAĞINDA KÖPEĞİ BEDİŞ İLE DHA'YA KONUŞTU

Nevşehir'in Avanos ilçesinde kullandığı elektrikli bisikletle Kızılırmak Nehri'ne düşen Şaban Özel (89), ekipler tarafından kurtarıldı. Kurtarma çalışmaları boyunca bölgeden ayrılmayan köpeği, Şaban Özel'i konulduğu ambulansta da yalnız bırakmadı. Özel'i, hastanedeki tedavisinde de yalnız bırakmayan 'Bediş' isimli köpek yürekleri ısıttı. Tedavisinin ardından taburcu edilen Şaban Özel, DHA'ya konuştu.

'Bediş' adını verdiği köpeği ile 6 yıldır birlikte yaşadıklarını anlatan Şaban Özel, "Motora binmeye korkuyor. O yüzden motorun yanından koşarak geldi. Dengeyi kaybedip düştüm. Köpeğim beni bekledi. Ambulansta da benle geldi. 'Bediş' ismini verdim. Eşimin yeğenleri bu ismi koydu. 2 aylıkken geldi. 6 yıldır benimle birlikte. İçeride yatağı var. Benim bazen yanıma da yatıyor. Ben nereye gidersem benim yanıma gelir. Mama ile besliyorum. Tedavi olurken de yanıma geldi. Hastanede nereye gidersem benimle beraberdi" ifadelerini kullandı.

Metin YILDIRIM/AVANOS (Nevşehir),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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