88 Yaşındaki Anne, 30 Yıldır Engelli Kızına Tek Başına Bakıyor

Milas ilçesinde yaşayan Behiye Burnak'ın kızı Fatma yüzde 90 bedensel engelli olarak dünyaya geldi. 30 yıl önce eşini kaybeden Behiye Burnak, o tarihten beri kızının günlük bakımından kişisel ihtiyaçlarına kadar tüm sorumluluğu üstlendi. Yaşına rağmen kızının hayatını kolaylaştırmak için çabalayan Behiye Burnak, devletten aldığı evde bakım ücretiyle geçimini sağlıyor. Kızı Fatma ise yaptığı el işleri satarak aile bütçesine katkıda bulunuyor.

Kendi başına yürüyemediğini ve günlük ihtiyaçlarını karşılamanın kendisi için mümkün olmadığını annesinin sabah kalkıp elini ve yüzünü yıkadığını söyleyen Fatma Burnak, "Sabah kalkarım. Annem elimi-yüzümü yıkar. Kahvaltımı yaptırır, ağzıma ekmeğimi tutar. Tekerlekli sandalyeye bindirir. Daha sonra okulun önüne gidip ürünlerimi satarım. Eve dönünce annem akşam yemeğimi yedirir. Yatakta dahil kendim dönemiyorum. Annem yemedi yedirdi, giymedi giydirdi. Dünyaya gelince annemin özgürlüğü gitti. Hayatını bana adadı. En büyük hayalim çeşmenin altına elimi sokup, yüzüme yıkamak. İnsanlar koşunca bende koşmak istiyorum. Düğün yerinde oynamak isterdim. Yaşama sevincimi hiçbir zaman kaybetmedim. Allah'a isyankar olmadım" dedi.

Yıllardır kızına hem anne hem baba olduğunu belirten Behiye Burnak ise "Evladıma zor olsa da bakıyorum. Her şeyi bana ait. İhtiyaçlarını karşılayamıyor" diye konuştu.

