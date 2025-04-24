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8 Yaşındaki Roza Bakan Merdivenden Düşerek Hayatını Kaybetti

8 Yaşındaki Roza Bakan Merdivenden Düşerek Hayatını Kaybetti
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Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde oynarken merdivenden düşen 8 yaşındaki Roza Bakan, hastanede 10 ay süren tedavinin ardından yaşamını yitirdi. Cenazesi gözyaşlarıyla toprağa verildi.

DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde arkadaşlarıyla oynarken merdivenden düşen Roza Bakan (8), tedavi gördüğü hastanede 10 ay sonra yaşamını yitirdi.

Olay, 18 Haziran 2024'te Bismil ilçesi kırsal Uğurlu Mahallesi'nde meydana geldi. Roza Bakan, arkadaşlarıyla oyun oynarken evlerinin merdiveninden dengesini kaybedip düştü. Bakan'ın yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bakan, ilk müdahalesinin ardından Diyarbakır'da özel bir hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Roza Bakan, ambulans uçakla İstanbul'daki Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Hastanede tedavisi süren Roza Bakan, dün sabah hayatını kaybetti. Bakan'ın cenazesi, uçakla Diyarbakır Havalimanı'na getirildi. Yakınları tarafından alınan Roza Bakan'ın cenazesi, kırsal Uğurlu Mahallesi'nde gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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